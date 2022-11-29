В 2023 году в Мурманской области продолжат открывать молодёжные пространства формата «СОПКИ»

28 ноября комитет молодёжной политики Мурманской области начнёт приём заявок от муниципальных образований для участия в конкурсе на предоставление и распределение субсидий из регионального бюджета на мероприятия по развитию инфраструктуры молодёжных пространств в 2023 году.

Субсидия станет частичным финансированием затрат муниципальных образований на создание и (или) модернизацию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив. Максимальный размер финансирования на открытие молодёжного пространства составит до 5 млн рублей.

Молодёжные пространства – это современный формат работы, который соответствует основным тенденциям, интересам и запросам молодёжи, способствует её развитию и самообразованию, а также создаёт возможность проведения мероприятий/проектов в новых форматах.

Для участия в конкурсе администрациям муниципальных образований необходимо до 5 декабря (включительно) 2022 года представить в комитет молодёжной политики Мурманской области заявку о потребности в средствах из областного бюджета по установленной форме. Помимо этого, претендентам до 15 декабря 2022 года необходимо защитить заявку муниципального образования перед комиссией. Обязательное условие – наличие дизайн-проекта пространства, отвечающего современным требованиям и методическим рекомендациям.

Подробнее ознакомиться с критериями отбора, формой заявки и необходимыми документами можно на официальном сайте.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11579-gorodskoy-reyd-20/#news-gal-3