В 2023 году в Мурманской области в рамках программы по капремонту домов планируют провести 415 видов работ

Итоги реализации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мурманской области и планы на этот год рассмотрели сегодня в ходе оперативного совещания. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в том числе в рамках мероприятий плана «На Севере – жить» в 2022 году было капитально отремонтировано 178 многоквартирных домов.

«Всего работы выполнены в 413 МКД – они включали в себя ремонт крыш, фасадов, подвалов, замену лифтов и укрепление фундамента. В этом году будет направлено в общей сложности 2,6 млрд рублей для проведения свыше 415 видов работ», – подчеркнул Андрей Чибис.

Обо всех запланированных мероприятиях подробно рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В 2023 году региональным оператором в 150 домах запланировано выполнение 415 видов работ по капитальному ремонту на общую сумму 2,3 млрд рублей. Из них 119 домов будут отремонтированы за счет средств собственников на сумму 1,3 млрд рублей, и 31 дом – за счет средств областного бюджета на сумму 997,9 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году в бюджете предусмотрено предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в размере 301,4 млн рублей дополнительно.

«Во исполнение вашего, Андрей Владимирович, поручения о недопущении срывов сроков завершения краткосрочного плана 2023 года реализации региональной программы капитального ремонта Фонд выполнил размещение на аукционы работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в октябре-ноябре 2022 года», – пояснила Юлия Барсукова.

Так, уже заключены контракты по 120 многоквартирным домам, по 30 домам заключение контрактов находится в работе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2023 году капитальный ремонт планируется выполнить в 15 муниципальных образованиях Мурманской области. Уже завершены работы в 9 многоквартирных домах по 10 видам работ.

«Это работы по капитальному ремонту фасадов в трёх многоквартирных домах, а также в 6 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем», – отметила глава регионального Фонда капремонта.

«В прошлом году мы начали большой проект по приведению центра Мурманска в порядок. Первую часть этого проекта – лицевую часть фасадов – закончить нужно в этом году, чтобы дома были доделаны вместе с кровлями и фасадами. Это важнейшая задача. И с точки зрения капитального ремонта, и с точки зрения облика столицы региона. Вы эту программу ведёте, поэтому прошу внимательно следить, чтобы это было сделано», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис в завершение.

Фото: https://gov-murman.ru