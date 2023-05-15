В 2023 году в Мурманской области запланировано провести ямочный ремонт на более 53 тысячах квадратных метрах дорог

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили планы работ по ямочному ремонту на дорогах муниципальных образований региона. Губернатор Андрей Чибис отметил, что работы уже начались. К ремонту запланировано более 53 тысяч квадратных метров.

«В этом году работы стартовали достаточно рано. Уже охвачено 8 муниципалитетов и фактически выполнены работы на 2,8 тысячи квадратных метрах. В рамках действующих и дополнительных контрактов на содержание улично-дорожной сети в этом году запланировано к ремонту более 53 тысяч квадратных метров», – сказал глава региона.

Подробнее о ремонтной кампании доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Она отметила, что дефектовка была проведена заранее и дорожники, как только сошёл снег, сразу приступили к работам. Готовность асфальтобетонных заводов составляет 100%.

В рамках действующих контрактов уже начаты работы в Мурманске, ЗАТО г.Североморск, Кировске, ЗАТО город Заозерск, Апатитах, Кандалакшском районе, Оленегорске и Мончегорске. С сегодняшнего дня работы начнутся в Полярных Зорях, Ковдорском округе, Александровске и Видяево. Следом ремонтная кампания затронет Ловозерский, Кольский и Терский районы, Печенгский округ и ЗАТО Островной.

«Дороги приводят в порядок с помощью горячих и холодных асфальтобетонных смесей. Предварительно рабочие демонтируют участок разрушенного покрытия дороги, вычищают остатки старого и укладывают вместо него новый асфальтобетон», – отметила министр.

Планируемая дата окончания работ – 30 июня, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru