В 2023 году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в регионе очищены берега водных объектов общей протяжённостью свыше 23 км

Ежегодно в бесснежный период в Мурманской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводятся мероприятия по очистке берегов озёр и рек с участием волонтёров.

В 2023 году проведено 35 субботников, в которых приняли участие свыше 1,3 тысячи человек. Очищена береговая полоса водных объектов протяжённостью 23,3 км.

Всего с начала действия регионального проекта, то есть с 2019 года, в Мурманской области очищена береговая полоса общей протяженностью свыше 168 км, в субботниках приняли участие около 6,1 тысячи человек, что превысило установленные проектом значения показателей его результативности.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» направлена на достижение значений показателей одноименного федерального проекта национального проекта «Экология» и будет продолжена в 2024 году.

«Данный проект улучшает состояние водных объектов в нашем крае и поддерживает их экологическое благополучие. Кроме того, данный проект способствует развитию экологического волонтерства в регионе, поскольку количество вовлеченных в мероприятия жителей с каждым годом возрастает, что положительно сказывается на экологической грамотности населения», – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru