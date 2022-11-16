В 2023 году в регионе продолжатся работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году заключены контракты по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В перечень объектов ремонта вошли:

- автодорога Мишуково – Снежногорск, км 0+000 – км 36+000 (выборочно), км 19+000 – км 38+160 (выборочно);

- автодорога Кола – Зверосовхоз, км 0+000 - км 4+000 (выборочно);

- автодорога Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно);

- автодорога Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно);

- автодорога Пиренга - Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, уже в этом году опережающими темпами в полном объеме выполнены работы по укладке асфальтобетона на автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной (в 2023 году будут выполнены работы по обустройству дорожной обстановки и укреплению обочин). В случае выявления дефектов покрытия определен гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные нарушения. Он составляет 4 года.

В 2023 году продолжатся работы на переходящих объектах, реализация мероприятий на которых была начата с 2022 года:

- автодорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 52, км 53 - км 54, км 54 - км 63;

- реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;

- капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35;

- реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;

- реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола Серебрянские ГЭС с подъездами.

Фото: https://gov-murman.ru