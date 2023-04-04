Териберка по праву заслужила звание одного из самых привлекательных мест в Кольском Заполярье. Ежегодно тысячи туристов посещают село, расположенное на берегу Баренцева моря. Несмотря на большое количество строящихся туристических объектов, многоквартирные дома здесь находились в удручающем состоянии. В 2022 году Фонд капитального ремонта Мурманской области приступил к обновлению домов в населенном пункте

Так, подрядная организация ООО «Сантехмонтаж», которая ранее отремонтировала крышу дома №8 по улице Школьной, в марте завершила также работы по капитальному ремонту фасада этого дома.

Первым этапом стали работы по отбивке отслоившегося штукатурного слоя с последующим восстановлением, ремонту отмостки с устройством площадок крылец, замене оконных и дверных блоков в местах общего пользования.

Далее рабочие утеплили наружные стены фасада, установили керамогранитные плиты, а также новые защитные козырьки подъездов, оконных отливов и откосов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023 году в Териберке будут завершены капитальные ремонты фасадов ещё трёх домов по адресам: ул. Первой Пятилетки, 13а; ул. Школьная, 7 и 10.

Фото: https://gov-murman.ru