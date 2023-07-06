В 2023 году земельные инспекторы обследуют порядка 150 геодезических пунктов на территории Мурманской области

Учёт и обеспечение сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГГС) на территории Мурманской области осуществляет региональный Росреестр. С помощью таких пунктов проводятся геодезические, картографические и кадастровые работы.

3 июля руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко в рамках выездного обследования проверила состояние двух геодезических пунктов в городе Кандалакша. Совместно с государственными земельными инспекторами ведомства были обследованы скальный репер, расположенный в районе мыса Монастырский наволок, и грунтовый репер в районе гаражного блока №21 по улице Объездная. Установлено, что данные пункты ГГС находятся в сохранности.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, геодезические пункты могут размещаться в самых различных местах: в лесных массивах, вблизи шоссейных и железных дорог, на скалах, на земле, на стенах зданий и сооружений.

«Государственные геодезические сети – это необходимый базис для Национальной системы пространственных данных. И задача Росреестра - обеспечить поддержание в надлежащем состоянии и развитие государственной системы координат. На территории Мурманской области расположено более 10 тысяч пунктов ГГС. Их обследование проводится в соответствии с планом. Так, в текущем году земельным инспекторам предстоит обследовать порядка 150 пунктов ГГС, из них 44 - в Кандалакшском районе», - прокомментировала Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.