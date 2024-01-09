Рынок труда: дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменитВ Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 17:30

В 2023 году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контракта, более половины из них – на открытие своего дела

В прошлом году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контрактов, более половины из них – на открытие своего дела. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Социальный контракт как мера поддержки помогает гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу либо открыть своёё дело. В 2023 году на эти цели было направлено почти 287 млн рублей. Было заключено более 1250 контрактов», – подвёл итоги реализации программы в 2023 году губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, все показатели соглашения с Минтрудом России выполнены.

Подробнее об итогах реализации программы и планах на 2024 год в ходе оперативного совещания доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Глава профильного ведомства подчеркнул, что меру поддержки отличает от классических пособий то, что в итоге заключения социального контракта получатель должен выйти на стабильный доход.

В 2023 году в регионе удалось превысить запланированное число заключённых социальных контактов: по итогам года северяне заключили 1254 соцконтракта вместо 1100 соцконтрактов, из них большая часть, 636 контракта, на открытие своего дела. В среднем жители области получили поддержку в размере 92 тысяч рублей на поиск работы, 260 тысяч рублей – на осуществление предпринимательской деятельности и 77 тысяч рублей – на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сергей Мякишев отметил и превышение плановых показателей в регионе по таким параметрам, как доля граждан, охваченных соцконтрактом, в общей численности малоимущих граждан, а также число северян, чей доход увеличился по окончании срока действия контракта и превысил прожиточный минимум по его завершению.

В 2024 году планируется заключить 1040 соцконтрактов, на реализацию этих целей предусмотрено 264,7 млн рублей.

«Отмечу, что данный инструмент поддержки направлен на стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. Поэтому мероприятие по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта включено в региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Мурманской области», — рассказал Сергей Мякишев.

Министр труда и социального развития отметил то, что теперь помощь по социальным контрактам, заключенным на преодоление трудной жизненной ситуации, будет предоставляться в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который на 2024 год составляет 26 610 рублей. Это позволит предоставлять нуждающимся семьям поддержку в более весомом объёме. Ещё одно важное изменение, внедрённое в этом году, касается начала предпринимательской деятельности. Теперь обязательным условием является прохождение тестирования для определения уровня предпринимательских способностей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, узнать подробнее об особенностях заключения социального контракта можно на официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития. Познакомиться с историями успеха северян, заключивших такой контракт, помогает специальная рубрика, созданная в рамках реализации регионального плана «На Севере – жить». В ней уже опубликованы порядка 100 историй жителей успеха в разных форматах: видео-интервью, презентации, ссылки на сюжеты СМИ и другие источники.

 

Фото: https://vk.com/video-50035681_456258969?list=ee7c357b3a348259ec

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжи предлагают финансовую подушку безопасности, или Добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 72 копейки, евро снижается почти на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поблагодарил медицинских специалистов, сотрудников правоохранительных органов, служб ЖКХ и дорожников за работу в новогодние каникулы-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика