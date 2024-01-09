В 2023 году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контракта, более половины из них – на открытие своего дела

В прошлом году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контрактов, более половины из них – на открытие своего дела. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Социальный контракт как мера поддержки помогает гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу либо открыть своёё дело. В 2023 году на эти цели было направлено почти 287 млн рублей. Было заключено более 1250 контрактов», – подвёл итоги реализации программы в 2023 году губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, все показатели соглашения с Минтрудом России выполнены.

Подробнее об итогах реализации программы и планах на 2024 год в ходе оперативного совещания доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Глава профильного ведомства подчеркнул, что меру поддержки отличает от классических пособий то, что в итоге заключения социального контракта получатель должен выйти на стабильный доход.

В 2023 году в регионе удалось превысить запланированное число заключённых социальных контактов: по итогам года северяне заключили 1254 соцконтракта вместо 1100 соцконтрактов, из них большая часть, 636 контракта, на открытие своего дела. В среднем жители области получили поддержку в размере 92 тысяч рублей на поиск работы, 260 тысяч рублей – на осуществление предпринимательской деятельности и 77 тысяч рублей – на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сергей Мякишев отметил и превышение плановых показателей в регионе по таким параметрам, как доля граждан, охваченных соцконтрактом, в общей численности малоимущих граждан, а также число северян, чей доход увеличился по окончании срока действия контракта и превысил прожиточный минимум по его завершению.

В 2024 году планируется заключить 1040 соцконтрактов, на реализацию этих целей предусмотрено 264,7 млн рублей.

«Отмечу, что данный инструмент поддержки направлен на стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. Поэтому мероприятие по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта включено в региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Мурманской области», — рассказал Сергей Мякишев.

Министр труда и социального развития отметил то, что теперь помощь по социальным контрактам, заключенным на преодоление трудной жизненной ситуации, будет предоставляться в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который на 2024 год составляет 26 610 рублей. Это позволит предоставлять нуждающимся семьям поддержку в более весомом объёме. Ещё одно важное изменение, внедрённое в этом году, касается начала предпринимательской деятельности. Теперь обязательным условием является прохождение тестирования для определения уровня предпринимательских способностей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, узнать подробнее об особенностях заключения социального контракта можно на официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития. Познакомиться с историями успеха северян, заключивших такой контракт, помогает специальная рубрика, созданная в рамках реализации регионального плана «На Севере – жить». В ней уже опубликованы порядка 100 историй жителей успеха в разных форматах: видео-интервью, презентации, ссылки на сюжеты СМИ и другие источники.

Фото: https://vk.com/video-50035681_456258969?list=ee7c357b3a348259ec