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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 15:30

В 2024 году более 26 тысяч осмотров жителей отдаленных населённых пунктов проведено выездными медицинскими бригадами

В рамках плана «На Севере – жить» продолжили активно работать выездные бригады, в том числе для проведения профилактических мероприятии и диспансеризации. За 2024 год в отдаленных населенных пунктах выездными бригадами выполнено более 26 тысячи осмотров жителей «отдаленки». Об этом вчера на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора-министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. 

«В 2024 году медицинскими бригадами центральных районных больниц выполнено 551 выезд в населенные пункты в зоне их обслуживания. Проведено более 26 тысяч осмотров. В Печенгской, Кольской и Кандалакшской ЦРБ, имеющих больше всего «отдалёнки», работа выездных бригад проводилась, в том числе, с использованием передвижных медицинских комплексов. Комплексы приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также за счёт средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить». В ходе 447 таких выездов в «отдалёнке» выполнено более 18 тысяч посещений и 8 тысяч исследований, в том числе лучевых. Это более 4 тысяч флюорографий и более 2,7 тысячи маммографий», – рассказал Дмитрий Панычев. 

Кроме того, проведено 14 выездов бригад специалистов областных медорганизаций (Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Мурманская областная детская клиническая больница и Мурманский областной онкологический диспансер), состав которой формируется с учётом потребности населения в том или ином специалисте. Ими осмотрено более 1000 человек. 

«Ещё одна важная составляющая инфраструктуры нашей системы здравоохранения – транспортная доступность медорганизаций для пациентов. С осени 2021 года по поручению главы региона Андрея Чибиса был запущен первый медицинский шаттл. В 2022 году таких маршрутов было пять, в течение позапрошлого года их число удвоили. Сегодня медицинские шаттлы действуют на 14 маршрутах, также работает рейсовый шаттл «Кировск-Апатиты-Кировск». В 2024 году выполнено более 1100 выездов шаттлов, которыми воспользовались более 11 тысяч пациентов, что больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые, что подтверждает востребованность проекта». 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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