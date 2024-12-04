В 2024 году больше шести тысячам пациентов Мурманской области оказана высокотехнологичная медицинская помощь на базе областных медорганизаций

«Высокотехнологичная медицинская помощь в Мурманской области оказывается по 18 профилям. Поддерживаем на таком же высоком уровне, как и в 2023 году, ее объемы. За 11 месяцев текущего года высокотехнологичную медицинскую помощь в подведомственных медорганизациях получили более 6200 пациентов, это более 87% от того, что было запланировано на год за счёт средств ОМС и бюджета. Мы идём в графике. При этом подчеркну, что доля высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на территории нашей области, составляет около 70%, а это значит, помощь доступна в регионе проживания», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в рамках оперативного совещания 2 ноября.

Кроме того, в этом году запланировано проведение 1924 рентгенэндоваскулярных вмешательств. За 11 месяцев план выполнен более чем на 91%, прогноз выполнения – 100%.

За 11 месяцев выполнено 319 оперативных вмешательств на открытом сердце, из них: 211 операций – аорто-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, 60 операций – аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце, 48 оперативных вмешательств по протезированию клапанов сердца.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области, а также работе наших офтальмохирургов удалось полностью ликвидировать ранее существовавшую многолетнюю очередь на бесплатную замену хрусталика. В настоящее время необработанных заявок нет», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/