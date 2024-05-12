В 2024 году будет решена проблема с отоплением шести домов в районе Дровяное

В прошлом году было заменено 38 км тепловых сетей и более 32 км сетей водоснабжения и водоотведения в Мурманске, Коле, Зверосовхозе, Молочном и других населённых пунктах региона.

«Учитывая высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования, работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области ведётся ежегодно, в том числе в рамках плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, и будет продолжена в межотопительный период текущего года», — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Александр Кобытев.

В Мурманске этим летом будут продолжены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска, в районе улиц Полярные Зори и Капитана Буркова заменят 2 км сетей. Кроме того, в регионе обновят 28,5 км сетей теплоснабжения, 11,5 км сетей водоснабжения и водоотведения в 17 населённых пунктах.

ГОУП «Мурманскводоканал» запланирован завершающий этап реконструкции сетей водоснабжения. Это позволит обеспечить жителей жилых районов Абрам-Мыс и Дровяное чистой питьевой водой.

— В этом году решим проблему жителей шести домов района Дровяное. Там будет завершено строительство и реконструкция котельных с переводом на биотопливо, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.