В 2024 году бумажные медкарты в российских поликлиниках будут менять на электронные

Отказ от бумажных медицинских карт и их переход на электронные носители в поликлиниках России станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Со следующего года к органам исполнительной власти мы это (отказ от бумажных медкарт) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», - сказал Мурашко 2 декабря на конгрессе «Национальное здравоохранение».

- Отказ от бумаги (...) мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк (...) Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет трансформировать нам здравоохранение», - заявил министр Минздрава РФ.

Фото: https://gov-murman.ru