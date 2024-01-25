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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 11:30

В 2024 году медицинское обслуживание в городе Полярные Зори выйдет на более качественный уровень

МСЧ-118 ФМБА России переходит на новое программное обеспечение, которое позволит горожанам минимизировать время прохождения профилактических осмотров и обследований. Также с введением электронных карт и запуском Единой медицинско-информационной системы (ЕВМИАС), полностью исчезнет необходимость в перемещении бумажных медицинских карт пациента.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, проект «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» успешно реализуется благодаря поддержке Кольской АЭС. Специалисты атомной станции помогают внедрять инструменты «Производственной системы Росатом»* на базе главного медицинского учреждения атомграда. 

В 2023 году уже введён в работу «Единый контакт-центр МСЧ-118», где граждане, позвонив по одному номеру, могут записаться на приём, узнать расписание, вызвать врача на дом. Реализован проект «Оказание стоматологических услуг», в рамках которого выполнен капитальный ремонт отделения, произведена замена стоматологического оборудования, что позволило сократить время приема и увеличить количество принятых пациентов в смену.

«Применение «Производственной системы Росатом» позволяет оптимизировать рабочие процессы. И это одинаково эффективно, как для промышленных предприятий, так и для небольших повседневных процессов. Повышение эффективности труда - это задача, поставленная правительством Российской Федерации, а Кольская АЭС, как градообразующее предприятие, готова делиться своим опытом и наработками в этом вопросе», - пояснил советник директора КАЭС Евгений Никора.

К концу 2024 года при участии заполярной АЭС будет введён в работу Центр промышленной медицины для организованного прохождения медосмотров, где сотрудники КАЭС, подрядных организаций, а также городских учреждений смогут пройти профилактический медицинский осмотр за один день по обновлённой программе. Также в этом центре будет возможность посетить специалистов, заключение которых необходимо для получения водительских прав и специализированных лицензий. Завершится календарный год глобальной реконструкцией первого этажа детской поликлиники и ремонтом приёмного покоя.

 

* - ПСР - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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