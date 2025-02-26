В 2024 году МФЦ Мурманской области оказано жителям и юридическим лицам свыше 589 тысяч услуг

В 2024 году специалистами МФЦ Мурманской области оказано жителям и юридическим лицам свыше 589 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг. Самыми востребованными остаются услуги в сферах регистрационного, паспортного и миграционного учёта, социальной поддержки населения, а также пенсионного и социального страхования.

24 февраля на оперативном совещании в правительстве региона губернатор сообщил, что в прошлом году в офисах «Мои документы» стали оказывать 30 новых услуг.

«В 2024 году перед МФЦ стояла задача запустить 30 новых услуг, с которой они успешно справились. Среди них: выдача справок участникам СВО и членам их семей, информирование о налоговой задолженности через государственную информационную систему, а также услуги по оплате проезда для беременных женщин, инвалидов и участников СВО», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одна новая услуга, реализуемая в МФЦ, – выдача нефинансовых Единых карт жителя. Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова обратилась к северянам с напоминанием о необходимости оформить ЕКЖ для обучающихся, а также забрать уже готовые карты.

«Если вы уже подавали заявление на изготовление нефинансовой карты жителя для обучающихся, приглашаю забрать ее в выбранном ранее отделении МФЦ, а если ещё не сделали такую карту для ребёнка, то напоминаю, что с 1 марта проезд для школьников и студентов будет осуществляться по финансовой или нефинансовой ЕКЖ», – сказала она.

Сейчас в многофункциональных центрах действует приоритет на выдачу карт жителя, поэтому время ожидания в очереди не превышает 5 минут. Подать заявление на изготовление ЕКЖ можно через региональный портал «Госуслуги».

Помимо новых услуг в МФЦ Мурманской области теперь легко подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для приложения «Госключ», позволяющего подписывать онлайн юридически значимые документы.

«Мы видим спрос граждан. С помощью «Госключа» можно заключить электронный договор купли-продажи, например, на автомобиль, совершать действия по кадастровому учету, регистрации прав на недвижимость, а также получить ИНН или отправить декларацию 3-НДФЛ», – объяснила министр цифрового развития.

Растёт популярность Центров цифровых компетенций, создающихся на базе МФЦ. В прошлом году такой ЦЦК был открыт в Апатитах, в нем оборудовано три рабочих места для самостоятельной работы заявителей.

«Местные жители могут прийти в такие центры, чтобы подать заявление на получение той или иной услуги самостоятельно или принять участие в обучении, которое сотрудники МФЦ регулярно проводят на различные темы. Всего за год было проведено 335 семинаров», – сообщила Елена Семенова.

Число заявителей, обратившихся в Центры цифровых компетенций и сектора пользовательского сопровождения, по сравнению с предыдущим годом возросло в два раза – более 65 тысяч человек в 2024 году.

Информацию о том, где функционируют центры цифровых компетенций, можно найти на официальном сайте учреждения. Здесь же все желающие могут ознакомиться с графиком проведения семинаров «Школы цифровой грамотности» и записаться на ближайшее мероприятие по телефону контактного центра 8-800-4444-051. Всего на территории области функционирует 14 таких центров и 11 секторов пользовательского сопровождения.

Ежеквартально в отделениях МФЦ проводится анкетирование заявителей. Для этого на каждом окне и в ЦЦК размещены QR-коды, отсканировав которые, северяне могут оставить свой отзыв о работе специалиста и отделения в целом. Анализ результатов последнего опроса показал, что 99% опрошенных заявителей остались довольны обслуживанием и в 94% случаев время ожидания приглашения к окну не превышает 15 минут.

«Уровень удовлетворенности граждан – основной показатель того, как работают специалисты МФЦ. По итогам третьего квартала 2024 года Мурманская область вошла в группу регионов с высоким уровнем эффективности деятельности МФЦ в рейтинге Минэкономразвития России», – сообщила министр.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, в конце 2024 года в Мурманской области был запущен чат-бот МФЦ в «Телеграм» и «ВКонтакте», с помощью которого можно получить информацию о готовности документов, режиме работы отделений, предварительно записаться в выбранный многофункциональный центр.

Сейчас в регионе открыто 200 окон в 26 отделениях МФЦ, предоставляется 217 услуг.

Государственные и муниципальные услуги в МФЦ предоставляются в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», а обновление отделений ведётся в рамках стратегического плана региона «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/