Создание комфортных условий для жизни в Кольском Заполярье через развитие спортивной и культурной инфраструктуры, поддержку творческих инициатив остаются одними из ключевых направлений стратегии развития Мурманской области «На Севере – жить!». По словам губернатора Андрея Чибиса, представившего вчера отчёт перед депутатами Мурманской областной Думы, за прошедшие шесть лет была проведена большая работа.

В частности, выполнен капитальный ремонт в 116 учреждениях культуры, включая укрепление материально-технического оснащения 93 организаций. Полностью реконструированы два крупных объекта: Мурманский областной краеведческий музей и Мурманский областной драматический театр. Наряду с ними построены культурно-досуговый центр в Минькино и современная модульная библиотека в Кашкаранцах. В результате всех предпринятых мер по итогам 2024 года 82,2% учреждений культуры региона отвечают современным требованиям.

Отдельно губернатор отметил успешность программы по модернизации библиотечной сети. В 2024 году Мурманская область стала лидером среди субъектов Северо-Западного федерального округа и второй в стране по количеству созданных модельных библиотек. Сегодня в регионе функционирует 27 таких учреждений.

«Очень важно отметить, как выросли наши творческие коллективы. В разных уголках области те концерты, которые делают на торжественных мероприятиях заполярные артисты, а не именитые приглашённые звезды, – дарят зрителям искреннюю радость и настоящие эмоции. Это яркое доказательство того, что наши творческие люди постоянно развиваются. И за это – отдельная благодарность коллегам, потому что сегодня их уровень стал принципиально иным», – отметил Андрей Чибис.

Дома и дворцы культуры объединили на своих площадках 24,5 тысячи северян, которые вовлечены в 1162 творческих коллектива. Самодеятельные коллективы Кольского Заполярья завоевали 559 Гран-при на всероссийских и международных конкурсах. Значительно возросла посещаемость культурных мероприятий, составив 14,5 млн человек, что превышает показатель 2023 года почти на 10%.

Кроме того, глава региона рассказал, что для поддержки и привлечения молодых родителей созданы семь пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». Подобные центры появились в Печенге, Оленегорске-2, Заполярном и Алакуртти. Средняя зарплата работников сферы культуры увеличилась в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2019 года.

Правительство Мурманской области продолжает активно поддерживать развитие физической культуры и спорта. Так, в 2024 году реализован проект «Каждой школе – спортивный клуб»: теперь все образовательные организации оснащены необходимым оборудованием, созданы условия для занятий спортом. Общее количество клубов – 161.

Спортивные достижения региональных спортсменов также показывают положительную динамику. Количество медалей, завоёванных представителями Мурманской области на различных соревнованиях Северо-Запада и России, увеличилось с 381 в 2023 году до 464 в 2024 году.

В 2024 году продолжилась реализация флагманского проекта по созданию молодёжных спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ». На территории региона было открыто еще 21 спортивное молодёжное пространство, три пространства «СОПКИ.ОЗЕРА» и «Домик моржей» для любителей зимнего плавания.

«В 2019 году спортом занимались 306 тысяч жителей региона, а в 2024 году – уже на четверть больше. Это важный показатель, ведь речь идёт о здоровье и физическом состоянии наших земляков, их хорошем самочувствии и эмоциональном настрое», – сказал губернатор.

Кроме того, завершены работы по строительству первого в России Духовного реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса на водах. Началась реализация проекта модульного фиджитал-центра в районе спортивного комплекса «Долина Уюта», создаваемого в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Всего в муниципалитетах региона построено и реконструировано 68 спортивных объектов, обновлённой инфраструктурой пользуются более 384 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/