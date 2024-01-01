В 2024 году мурманские городские поликлиники №1 и 2 планируют реализовать проект «Диспансеризация за один час»

- Главная причина, по которой наши пациенты не хотят обследоваться, это необходимость многократного посещения поликлиники для завершения диспансеризации, поэтому мы постарались сделать все для того, чтобы количество посещений поликлиники сократилось до одного, а время пребывания пациента в лечебном учреждении - до 60 минут, - рассказал руководитель Мурманских городских поликлиник №1 и 2 Константин Биджоев.

Диспансеризация будут проводиться 3 и 6 января. В поликлинике №1 диспансеризация будет проводиться по адресу: ул. Карла Маркса, 52, в поликлинике №2 - по адресу: ул. Морская, 9. Проект «Диспансеризация за один час» предполагает формирование оптимального маршрута пациента, в удобной последовательности.

Как сообщает администрация города Мурманска, если результаты обследования окажутся нормальными, с пациентом свяжется медработник, и сообщит о том, что повторный визит в поликлинику не требуется. При выявлении в результатах диспансеризации отклонений пациент будет приглашён на консультацию к врачу.

Записаться на диспансеризацию, пройти бесплатное и эффективное обследование 3 или 6 января можно через gosuslugi.ru, reg.polarmed.ru и единый региональный колл-центр по телефонам: 47-15-15 (поликлиника №1) и 47-49-90 (поликлиника №2).