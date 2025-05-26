В 2024 году Мурманским УФАС России возбуждено 168 административных дел в сфере закупок

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области сообщает об итогах работы ведомства за 2024 год.

В 2024 году в Мурманское УФАС России поступило 191 жалоба в сфере государственных и муниципальных закупокОбоснованными признаны 33 жалобы. По 223 ФЗ рассмотрено 69 жалоб, обоснованы - 22 жалобы, необоснованные 34 жалобы, 19 выдано предупреждений (все исполнены).

Управлением за 2024 год рассмотрено 178 обращений (в 2023 г. – 154 обращения) заказчиков о включении сведений в отношении поставщиков (подрядчиков) в реестр недобросовестных поставщиков. Включены 86 компаний и индивидуальных предпринимателей (в 2023 г. было включено 64 организации).

В 2024 году возбуждено 168 административных дел в сфере закупок, выдано 131 предупреждение, вынесено управлением 22 постановления о наложении штрафа на сумму 394 тысячи рублей и 3 постановления по ч.7 ст 7.32 выданы судом на сумму 462 млн 314 тысяч рублей.

Рассмотрено 106 заявлений по вопросам нарушения федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», возбуждено 12 дел, 1 дело прекращено. Наложено штрафов на сумму 562 тысячи рублей. Оплачено 406 тысяч рублей с учётом скидки. Выдано 4 предупреждения и 7 предписаний.

Рассмотрено 164 обращения по ст. 9.21 КоАП, возбуждено 94 дела, вынесено 49 постановлений, наложены штрафы на сумму 15 млн 295 тысяч рублей.