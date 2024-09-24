В 2024 году Мурманской области капитально ремонтируют 594 многоквартирных дома

В рамках вчерашнего оперативного совещания правительства Мурманской области генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Юлия Барсукова выступила с докладом о ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мурманской области в 2024 году.

В 2024 году региональным оператором выполняются услуги и работы по капитальному ремонту в 594 многоквартирных домах, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере - жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«На эти цели направлено 9,6 млрд рублей, из которых 60% - а это 5,5 млрд рублей – из областного и федерального бюджетов, в том числе в рамках программы по реновации ЗАТО. На сегодняшний день выполнено 323 вида работ в 135 МКД из плана на этот год», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, капитальный ремонт затронул все муниципальные образования Мурманской области. Уже заменено 139 лифтов, капитально отремонтировано 30 крыш, 13 фасадов, 10 фундаментов, 7 подвалов, а также 124 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, в том числе, заменено 12 теплообменников, выполнена модернизация 15 индивидуальных тепловых пунктов.

«Важно отметить, что контракты на выполнение всех домов заключены. По 186 домам процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 50 и более, из них работы по 97 домам находятся в высокой степени готовности», – отметила генеральный директор фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В том числе в 2024 году в рамках инициированной губернатором Андрее Чибисом и поддержанной Президентом Владимиром Путиным программы реновации ЗАТО выполняется ремонт в 163 МКД по 536 видам строительно-монтажных работ. В Кандалакшском и Кольском районах, Печенгском округе, Североморске, Александровске, Видяево, Заозерске, Мончегорске и Оленегорске с подведомственными территориями будут выполнены работы по капитальному ремонту 71 крыши, 81 фасада, 10 подвалов, 27 фундаментов, 56 подъездов, 212 внутридомовых инженерных систем, а также заменены 79 лифтов в Североморске.

«Так, например, уже капитально отремонтированы крыша в доме на улице Гвардейской в Высоком, фасад дома на улице Советской в Полярном, заменён лифт в доме на улице Сизова в Североморске. И это, конечно, далеко не всё», – сообщила Юлия Барсукова.

«Объём работ большой, мы все его визуально видим, особенно благодаря тем средствам, которые мы дополнительно выделили, в том числе в рамках реновации. Недавно был в Полярном, и изменения заметны сразу. Важно следить за качеством и, конечно, сроками, чтобы все работы были завершены вовремя», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/