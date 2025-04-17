В 2024 году на соцполитику Мурманской области было выделено более 31 млрд - четверть бюджета региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в заседании коллегии Министерства труда и социального развития региона. На ней были подведены итоги за 2024 год и намечены планы на текущий.

«Искренне благодарю всех сотрудников огромного блока социальной защиты населения. Именно вы поддерживаете тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Если за 2019 год на социальную политику в регионе было выделено порядка 20 млрд рублей, то по итогам 2024 года сумма составила более 31 млрд. Это четверть бюджета региона. Отмечу, что тем или иным видом поддержки пользуется около 60% населения Мурманской области. Всё, что касается социальной политики – серьёзно и важно. Эта сфера охватывает и защиту наших детей, заботу о старшем поколении, поддержку семей. Вы коммуницируете с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, это непросто», – отметил Андрей Чибис.

Одним из приоритетных направлений работы регионального правительства является поддержка материнства и детства.

«Семьи с детьми и стимулирование демографии – ключевая тема. Мы запустили с вами проект «На Севере – малыш», который включает в себя множество инициатив, охватывающих самые разные аспекты жизни наших семей», – подчеркнул губернатор.

В настоящее время в регионе реализуются 27 видов социальной поддержки семьям с детьми. Ими охвачены порядка 58,6 тысячи семей, воспитывающих детей. Особое внимание в регионе уделяется многодетным семьям, с 2019 по 2024 год число многодетных семей увеличилось на 24%.

Также Андрей Чибис акцентировал внимание на теме занятости населения. С 2019 года состояние регионального рынка труда улучшилось практически по всем направлениям. Общая безработица сократилась с 5,4 до 2,6%, а уровень трудоустройства обращающихся в центр занятости соискателей вырос с 54% до 61%. Губернатор отметил, что показатель регистрируемой безработицы ниже среднероссийского.

Кроме того, Мурманская область первой из арктических регионов применила новый подход к установлению полярных надбавок для молодых работников областных учреждений – начисление процентных надбавок к заработной плате молодым специалистам происходит с первого дня трудоустройства. Данная мера позволила за 4 года реализации привлечь в регион около 4300 молодых специалистов.

Ещё один важный вопрос повестки касался мер поддержки для участников СВО и их семей. В 2024 году насчитывается 34 вида помощи для этой категории. С 1 ноября 2022 года организована деятельность Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО, а также их семей. Сотрудники обеспечивают персональное сопровождение, принято в работу около 24 тысяч вопросов, 99,7% из них решено.

«Несмотря на непростую ситуацию с бюджетом, которая присутствует во всех регионах, мы должны сохранять соцобеспечение в приоритете, изыскивать ресурсы, вводить стимулирующие меры для увеличения рождаемости, благосостояния северян. Спасибо, что подходите к работе с пониманием и конструктивом. Мы будем совершенствовать работу, попрошу сегодня предлагать новые идеи, мы их обсудим. Кроме того, прошу внести в протокол необходимость введения инструментов для ускорения работы тех сотрудников, которые занимаются проверкой документов для оформления мер поддержки», – подчеркнул губернатор.

В рамках коллегии были детально обсуждены демографическое стимулирование и цифровизация социальной сферы. С докладами выступили министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев, замминстра профильного ведомства Алексей Геринг и начальник отдела автоматизации процессов социальной сферы и защиты информации Павел Ершов.

Также Андрей Чибис за добросовестный труд вручил сотрудникам социального блока региона Почётную грамоту Министерства труда Российской Федерации и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/