В 2024 году на территории Мурманской области обследовано 133 геодезических пункта

Государственные земельные инспекторы областного Росреестра ежегодно проводят на территории региона обследование геодезических пунктов.

«За 9 месяцев 2024 года было обследовано 133 пункта государственных геодезических сетей, из них нивелирных - 104, геодезических - 23 и гравиметрических - 6. В процессе обследования специалисты определяют их координаты, что позволяет установить и внести в Единый государственный реестр недвижимости информацию об охранных зонах геодезических пунктов», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В пределах границ охранных зон пунктов ГГС (на местности это квадрат со сторонами 4 метра) запрещается осуществлять деятельность, которая может привести к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов или их центров. Также запрещается проведение работ, размещение объектов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

С 1 сентября 2024 года сообщить о повреждении пункта ГГС можно в ППК «Роскадастр». Новый порядок уведомления установлен приказом Росреестра от 27.03.2024 № П/0081/24. Ранее эта информация направлялась в Росреестр.

Собственники земельных участков, на которых находятся пункты ГГС, и лица, выполняющие геодезические и картографические работы, должны сообщать о случаях повреждения или уничтожения сетей в течение 15 календарных дней со дня обнаружения таких фактов.

Информация направляется однократно и должна содержать данные об отправителе, состоянии пункта, его местоположении и кадастровом номере объекта недвижимости, причинах повреждения или уничтожения пункта ГГС. Также можно приложить фото- и видеоматериалы.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.