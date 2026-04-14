В 2024 году наибольший удельный вес в валовом региональном продукте Мурманской области был отмечен в обрабатывающих производствах

Как сообщает Мурманскстат, валовой региональный продукт (ВРП) Мурманской области за 2024 год в текущих основных ценах составил 1120,9 млрд рублей (0,6% суммарного ВРП регионов России и 5,0% – регионов Северо-Западного федерального округа).

В 2024 году наибольший удельный вес в ВРП области принадлежал виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в котором создано 17,2% всей валовой добавленной стоимости (ВДС). Это на 5,0 процентного пункта меньше уровня 2023 года.

Удельный вес ВДС остальных видов экономической деятельности находился в пределах от 0,3% до 12,7%.

Индекс физического объёма ВРП области в 2024 году по отношению к 2023 году составил 97,5%.

Наиболее высокие темпы роста ВДС наблюдались по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».