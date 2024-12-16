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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.24 17:00

В 2024 году объём работ в рамках капремонта дорог в Мурманской области вырос в 9 раз к уровню 2023 года

 

Сегодня на оперативном совещании в правительстве регионе губернатор Андрей Чибис подвёл итоги масштабной дорожной кампании 2024 года. В рамках реализации программы «На Севере — жить» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» региону удалось добиться высоких показателей — в этом году обновлено более 1 млн кв. метров дорог.

«Всего в дорожном сезоне текущего года отремонтировали более 1 млн квадратных метров дорожного полотна, а с 2019 года – уже более 7 млн квадратных метров. Из них в рамках нашего плана «На Севере – жить» в этом году обновили 144 объекта улично-дорожной сети в муниципальных образованиях региона, 88 из которых были завершены опережающими темпами», – подчеркнул губернатор.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» введены в эксплуатацию 34 объекта после ремонта, 27 из них – в Мурманске. В том числе завершены работы на автомобильных дорогах Кола – Мурмаши и Кандалакша – Полярные Зори, отремонтированы участки автодороги Умба – Кандалакша. Общая протяжённость обновленных участков – почти 30 км. В 2024 году объем работ в рамках капремонта дорог в Мурманской области вырос в 9 раз к уровню 2023 года.

Особое внимание в дорожном сезоне 2024 года было уделено не только качеству дорожного полотна, но и обеспечению безопасности движения: на восьми региональных автодорогах установлено современное освещение. Завершены работы по освещению участков трасс: Заполярный – Сальмиярви, Пиренга – Ковдор, Кандалакша – Полярные Зори, объездной дороги Кандалакши и автоподъездов к Лейпи, Минькино, Междуречью и Заозерску.

«По программе реновации ЗАТО Мурманской области отремонтировали 21 улицу в Александровске, Заозерске, Североморске и Кандалакшском районе. Уже заключены контракты на ремонт ещё 41 улицы в следующий период в наших военных гарнизонах», – подытожил Андрей Чибис.

Подробный доклад об итогах дорожной кампании 2024 года на оперативном совещании представила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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