26 образовательных пространств будут обновлены в этом году в Мурманской области в рамках проекта «Арктическая школа». Итоги конкурсного отбора среди школ и детских садов подвели в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«За 2 предыдущих года мы уже обновили 156 пространств. На эти цели было направлено в совокупности более 413 млн рублей. В этом году направляем 100 млн рублей на 26 грантов в рамках этого проекта», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Средства пойдут на создание современных столовых, спортзалов, общественных школьных пространств, учебных кабинетов, площадок для подготовки школьников к олимпиадам, преобразование общественных пространств и внутренних помещений детских садов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также напомнил, что помимо реализации программы «Арктическая школа» в Мурманской области открыли первые 20 площадок олимпиадной подготовки «Уникум».

«Первые кабинеты для углублённого изучения химии, физики, информатики и биологии запущены в Мурманске, Апатитах и Североморске. Благодаря этому проекту больше 4 тысяч школьников получили возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью и качественно готовиться к олимпиадам. Также в 2024 году общее количество «Точек роста» в Мурманской области достигнет 62. Это ещё один проект, который мы реализуем при поддержке федерального правительства в рамках нацпроекта «Образование», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о победителях программы «Арктическая школа» рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru