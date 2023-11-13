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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 14:30

В 2024 году пенсии назначать будут по-новому

Соцфонд определился с порядком информирования россиян о назначении им пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Проект приказа СФР опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 23 ноября.

Сейчас для получения выплат по потере кормильца и перерасчёта пенсий нужно обращаться в территориальные органы Социального фонда. С нового года многим пенсионерам делать это не придётся. А несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсию будут назначать не только автоматически, но и в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти из федерального регистра сведений о населении.

Разработанный Социальным фондом порядок извещения россиян о положенных им выплатах, например, предполагает, что о назначении социальных и страховых пенсий по старости и инвалидности будут сообщать человеку в течение трёх рабочих дней с даты, когда такое решение принято. В такие же сроки необходимо проинформировать получателя страховой пенсии по инвалидности, как именно эту выплату будут доставлять.

Об условиях, необходимых для назначения ребёнку пенсии по потере кормильца, проинформируют законного представителя несовершеннолетнего. Делать это планируют в течение пяти рабочих дней со дня поступления в распоряжение территориального органа Соцфонда сведений о смерти кормильца и о детях скончавшегося.

Отправлять указанную информацию предлагают через «Госуслуги». Те, кто на портале не зарегистрирован, смогут получить эти сведения по почте. Если же потенциальный получатель выплат дал Соцфонду на это письменное согласие, то направить извещение смогут и электронным письмом.

Закон, позволивший пересчитывать страховые и социальные пенсии по старости и инвалидности, а также назначать пенсии по случаю потери кормильца без заявлений, приняли в мае этого года. Почти все положения документа вступают в силу 1 января 2024 года. А с января 2026 года заработает норма о беззаявительном перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

«Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты», — приводит комментарий председателя Госдумы Вячеслава Володина «Парламенская газета».

При обсуждении закона в Госдуме замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил, что положения документа реализуют принципы социального казначейства — когда помощь от государства предоставляется максимально просто.

«Раньше нужно было посетить службу, написать заявление и ждать, когда информация будет обобщена, сегодня она у нас будет в онлайне», — добавил он.

Этот же закон уточнил понятие «нетрудоспособные граждане». К ним в числе прочих будут относиться юноши и девушки, достигшие 18 лет и завершившие обучение по программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года, в котором они получили диплом или аттестат.

«Граждане, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать ту, которая является более выгодной», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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