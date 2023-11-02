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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 15:00

В 2024 году после масштабной реновации будет открыт Туломский сельский дом культуры и проведён капитальный ремонт второго здания школы в Молочном

За последние годы в Кольском районе модернизирован ряд ключевых для муниципалитета объектов сферы образования, культуры и спорта. Работа ведется в рамках федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить». Об итогах их реализации и будущих проектах в ходе заседания правительства региона доложил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Среди объектов, которые были упомянуты в докладе – Молочненская средняя общеобразовательная школа, Туломский сельский дом культуры и молодежное пространство «СОПКИ.СПОРТ» в Молочном. Важные объекты посетила перед заседанием правительства заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Капитальный ремонт трёхэтажного здания 1969 года постройки позволил возобновить учебный процесс в начальной школе Молочного, закрытой до этого в течение четырёх лет. Радует, что учреждение содержится в замечательном состоянии, а коллектив во главе с директором полон идей. Обсудили дальнейшие планы и несколько инициатив, благодаря которым образовательная среда станет ещё комфортнее, а процесс обучения – интереснее», – поделилась вице-губернатор.

Напомним, что одно здание Молочненской школы, в котором занимаются ученики начальных классов, было открыто после капитального ремонта в 2020 году, в учреждении работает одна из 11 в Кольском районе «Точек роста», реализован проект «Арктическая школа». В планах – масштабные работы по модернизации второго здания школы 1984 года постройки, в котором учатся ребята 5-11 классов. Положительное решение в отношении комплексного ремонта фундамента, кровли, входных групп, фасада, внутренних помещений, а также реновации инженерных сетей и других ремонтных работ в 2024 году уже получено.

Недалеко от школы в августе этого года открыта новая точка притяжения активных жителей Молочного – пространство «СОПКИ.СПОРТ». Наряду с современными тренажерами, зоной свободных весов и кардиозоной здесь расположен большой зал для борьбы.

«Отмечу правильный подход муниципалитета не только к внутреннему оформлению и подбору спортивного оборудования, но и к внешнему облику «СОПОК.СПОРТ». С разных сторон здания, в котором расположено пространство, установлено несколько световых конструкций, которые помогают легко найти зал и, безусловно, привлекают внимание местных жителей и гостей Молочного. На такой пример стоит равняться», – сказала Елена Дягилева.

В будущем году в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить!» в регионе планируется открытие 23 новых пространств «СОПКИ.СПОРТ», заниматься в которых северяне до 35 лет могут бесплатно.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, капитальный ремонт ещё одного посещенного объекта, Туломского сельского дома культуры, планируется завершить в обозначенный в проекте срок.

В учреждении, открытия которого очень ждут жители сельского поселения всех возрастов, уже смонтированы потолки на 1 этаже и идет укладка напольной плитки, завершена прокладка электрических сетей, установлены батареи и осуществлен запуск теплоснабжения по всему зданию. Во время визита вице-губернатор Елена Дягилева высоко оценила качество и интенсивный темп проводимых работ, а также обсудила дальнейший ход модернизации учреждения – оснащение Дома культуры световым, звуковым оборудованием, механикой сцены, приобретение зрительских кресел, одежды сцены, мебели, компьютерного оборудования, оргтехники и сценических костюмов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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