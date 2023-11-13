В 2024 году реализация проекта по открытию современных пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области продолжится

Заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в церемонии открытия пространства «СОПКИ.СПОРТ» в ЗАТО г. Заозёрск. Зал в городе подводников стал уже 16-м, реализованным в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», проектом в Мурманской области. Ещё одно пространство было открыто в 2023 году в Запорожской области.

«По поручению губернатора Андрея Чибиса осенью прошлого года появились первые семь «СОПОК.СПОРТ», сейчас пространств, в которых молодежь занимается бесплатно, уже 17! При это неважно, где открыты «СОПКИ.СПОРТ» – все залы оснащены всем необходимым для занятий, оформлены в едином ярком стиле и пользуются большой популярностью», – поделилась вице-губернатор. Напомним, что инициатива открыть «СОПКИ.СПОРТ» в Заозёрске была озвучена в ходе рабочей поездки главы региона Андрея Чибиса в ЗАТО этим летом. За несколько месяцев в помещении был проведён ремонт, закуплено и установлено необходимое оборудование. Елена Дягилева отметила высокий уровень реализации проекта в Заозёрске, а также пожелала жителям города морской доблести личных рекордов и продуктивных тренировок. К тёплым словам присоединился и глава ЗАТО Алексей Пеньшин. Он поблагодарил правительство Мурманской области за поддержку и выразил уверенность в том, что новый тренажёрный зал, как и открытое ранее пространство «СОПКИ», будет пользоваться большой популярностью среди жителей всех возрастов.

Как и во всех пространствах «СОПКИ.СПОРТ» в зале Заозерска установлены современные кардио- и силовые тренажёры, а также оборудована зона свободных весов.

Министр спорта Светлана Наумова, которая также приняла участие в церемонии открытия, подчеркнула прекрасное качество и универсальность оборудования. По её словам, в пространстве есть всё необходимое и для новичков, и для тех, кто занимается спортом профессионально.

При оснащении были учтены пожелания посетителей уже открытых пространств: зал легко найти благодаря яркой наружной вывеске, зеркала на стенах позволяют контролировать правильность выполнения упражнений, а музыкальное оборудование задаёт настроение.

В 2024 году реализация проекта по открытию современных пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области продолжится. На будущий год запланировано проведение ремонтных работ и оснащения ещё 23 современных залов в разных муниципалитетах региона.

Напомним, что в марте прошлого года в Заозерске был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Посейдон». Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Созданный в рамках реновации ЗАТО, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также регионального плана «На Севере – жить» новый ФОК включает в себя сразу два бассейна, взрослый и детский, универсальный спортивный зал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, а также всю необходимую для комфортного отдыха и тренировочного процесса инфраструктуру.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после церемонии открытия состоялась встреча заместителя губернатора Елены Дягилевой с жителями Заозерска, на которой прозвучали идеи обустройства общественных территорий и создания в городе площадки для лазертага, а также спортивно-патриотической площадки для занятий юнармейцев и сдачи нормативов ГТО. Также на встрече обсудили возможные варианты дальнейшего развития спортивной инфраструктуры и поддержку юных северян, которые представляют родное ЗАТО на различных соревнованиях.

Фото: https://gov-murman.ru