В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева представила отчёт о деятельности отделений и планах на 2024 год.

В 2024 году региональное отделение «Движения Первых» планирует реализовать более 43 крупных проектов, а также провести серию муниципальных мероприятий. Из них 28 проектов будут реализованы в рамках федеральной повестки, 15 региональных событий и более 700 муниципальных акций и мероприятий.

Среди них, в частности: более 10 тематических смен «Движения Первых» на базе профильного центра «Гандвиг», центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» и учебно-методического центра «Авангард», всероссийская программа «Мы – граждане России!», региональный проект «Профориентация на понятном языке» и многие другие.

Важными событиями в Год семьи, объявленный указом Президента России, станет серия семейных мероприятий «Арктический выходной». Региональное отделение планирует провести серию семейных мероприятий в летний период и приурочить их к следующим праздникам: День защиты детей (1 июня), День молодёжи (последняя суббота июня) и День семьи, любви и верности (8 июля). Запланированные события пройдут в разных муниципальных образованиях Мурманской области и объединят семьи в совместных проектных активностях.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время в регионе на базе учреждений дополнительного образования и образовательных организаций открыто 15 центров «Движения Первых» в 13 муниципальных образованиях региона (в центрах дополнительного образования и центрах молодёжи), а также 186 первичных отделений.

Первичные отделения «Движения Первых» формируются на базе учреждений образования, организаций культуры и спорта, среднего профессионального и высшего образования. В регионе запущены и работают 17 советов: один региональный и 16 муниципальных, а также 16 детских советов «Движения Первых». Также активист регионального отделения вошёл в федеральный детский совет и стал лидером Северо-Западного федерального округа.

«В основе работы «Движения Первых» лежат механизмы реализации воспитательной работы, которые основаны на взаимодействии взрослых и детей в рамках сети взаимосвязанных воспитательных событий. Детско-взрослые сообщества играют важную роль в формировании ценностно-смысловой основы Движения, а также способствуют развитию наставничества. Это позволяет старшим и более опытным молодым людям передавать свой богатый личный опыт подрастающему поколению, сопровождать его развитие и оказывать необходимую помощь», – отметила Мария Чернышева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вместе с тем благодаря поддержке правительства Мурманской области в рамках предоставленной субсидии в размере 17 млн рублей во всех муниципальных образованиях Мурманской области к началу учебного года будут открыты современные рабочие пространства для «Движения Первых». Это позволит, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, на 90% обеспечить материально-техническую базу отделения «Движения Первых» на территории региона.

Фото: https://gov-murman.ru