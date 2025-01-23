В 2024 году региональный Росреестр рассмотрел 83 обращения физических и юридических лиц о нарушениях законодательства о банкротстве со стороны арбитражных управляющих

В мурманском Росреестре подвели итоги года по контролю за деятельностью арбитражных управляющих. За прошедший 2024 год региональный Росреестр рассмотрел 83 обращения физических и юридических лиц о нарушениях законодательства о банкротстве со стороны арбитражных управляющих.

В прошлом году было составлено и направлено в суд 50 протоколов об административных правонарушениях по ч.ч.3, 3.1 ст.14.13 КоАП РФ. Также составлено 3 протокола по ст.17.7 КоАП РФ за неисполнение определений должностного лица об истребовании сведений. Кроме этого, должностными лицами Росреестра было вынесено 21 определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 38 постановлений о прекращении производства.

По результатам рассмотрения протоколов областного Росреестра судом в 13 случаях на арбитражных управляющих были наложены штрафы на общую сумму в 311600 тысяч рублей, по 11 делам вынесено предупреждения, по 16 - объявлены устные замечания и по 8 делам вынесены решения о дисквалификации арбитражных управляющих.

Самыми распространенными нарушениями, допускаемыми арбитражными управляющими, являются несоблюдение сроков опубликования сведений на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, официальном издании – газете «Коммерсантъ», а также несоблюдения требований к их составу и содержанию. Кроме того, часто выявляются нарушения в форме и содержании отчётов арбитражных управляющих.

В течение 2024 года был принят ряд изменений в законодательство о банкротстве, упрощающий процессуальную сторону процедур банкротства.

«Например, теперь для продления срока процедуры реализации имущества не требуется заявления финансового управляющего и проведения судебного заседания. Срок процедуры будет продлён судом автоматически, если от арбитражного управляющего не поступило заявления о завершении процедуры. Это упрощает рассмотрение дел по самой распространенной категории – банкротству граждан, и должно способствовать более быстрому судопроизводству», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Любовь Сочнева.