В 2024 году Росреестр не будет проводить плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства

В 2024 году продолжают действовать ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок, установленные постановлением правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в 2024 году плановые проверки земельными инспекторами, по-прежнему, не проводятся. Акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства.

«Действующие ограничения не исключают возможность проведения внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства. Для этого необходимо наличие оснований, которые установлены постановлением правительства РФ №336», – пояснила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.