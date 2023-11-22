В 2024 году россияне надеются на повышение зарплаты, стабильность и карьерный ростМурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, который возглавил Чукотский автономный округ
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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 18:00

В 2024 году россияне надеются на повышение зарплаты, стабильность и карьерный рост

За год выросли запросы к компенсационному пакету и условиям труда. Россияне скучают по интересным задачам. Но главные надежды — на рост зарплаты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого узнали, чего ждут от работы россияне в 2024 году. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие постоянную работу.

59% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты. 36% — стабильной работы компании. По 26% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 26% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% россиян. 17% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 11% хотели бы признания своих заслуг, 10% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

Только 6% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (61% против 56% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне чаще ждут прибавки к зарплате, интересных задач, улучшения условий труда и изменения системы мотивации.

Время проведения опроса: 4—20 ноября 2023 года.

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