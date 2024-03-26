В 2024 году самая северная АЭС в Европе решила вопрос утилизации отходов I и II класса опасности, заключив договор с Федеральным экологическим оператором (ФГУП ФЭО)*

К I классу относятся отходы наибольшей опасности, например, содержащие ртуть лампы, термометры и приборы. Отходы II класса способны повлечь за собой значительное воздействие на окружающую среду. Это в первую очередь отработанные химические источники тока, серная кислота и аккумуляторы. Такие отходы невозможно утилизировать без вреда для экологии, поэтому их подвергают обезвреживанию на специальных предприятиях, где установлено оборудование, позволяющее уменьшить их токсичность. Конечная задача процесса обезвреживания – перевести отходы из класса, к которому они относятся изначально, к классу меньшей опасности.

«Мы планируем отправлять на обезвреживание ртутьсодержащие лампы два раза в год. Первая партия отходов уже подготовлена к вывозу. Вторая партия ртутьсодержащих ламп, а также отходы термометров и отработанных батареек будет вывезена во второй половине 2024 года», - прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС Ирина Пенина.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, предприятия в контуре ГК «Росатом» придерживаются принципов экологичного производства, строго соблюдая предписания природоохранного законодательства и других надзорных органов. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. «Росатом» участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

* - согласно федеральному закону РФ, предприятия, у которых в процессе хозяйственной деятельности образуются отходы, относящиеся к «чрезвычайно опасным» и «высокоопасным», обязаны передавать их на утилизацию Федеральному экологическому оператору (ФЭО). Договор с ФЭО заключается только через Федеральную государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами I, II класса.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.