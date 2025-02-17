В 2024 году северянам оказано более 3,8 тысячи бесплатных юридических услуг

В 2024 году адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области бесплатная юридическая помощь была оказана 463 гражданам. Всего было предоставлено 3809 юридических услуг в виде устных и письменных консультаций – 2139, составления документов правового характера – 1497, представления адвокатами интересов граждан в судах и других органах – 173.

В основном за получением бесплатной юридической помощи обращались следующие категории граждан: участники специальной военной операции и члены их семей; инвалиды I и II группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители; малоимущие граждане и лица, являющиеся членами многодетных семей.

Большая часть вопросов, по которым обращались граждане, – это вопросы по предоставлению льгот, социальных гарантий и компенсаций участникам СВО и членам их семей, а также предоставлению мер социальной поддержки, оказанию малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Практически одинаковое количество граждан обращалось к адвокатам по вопросам, касающимся признания права на жилое помещение и защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию жилого помещения).

Востребованными также являлись вопросы, связанные с установлением и оспариванием отцовства (материнства), взысканием алиментов; защитой прав и законных интересов детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, отметим, что на основании изменений федерального и регионального законодательства в 2024 году на Министерство юстиции Мурманской области возложена обязанность по компенсации оплаты нотариальных действий, совершенных нотариусами бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Нотариусы бесплатно удостоверяют доверенности на представление адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. министерством юстиции Мурманской области была подготовлена памятка о случаях предоставления нотариусами бесплатной юридической помощи в виде удостоверения таких доверенностей.

Как отмечает региональное Министерство юстиции, полная информация обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях её оказания, а также список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области, также размещены в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/