В 2024 году специалисты «АтомЭнергоСбыта» планируют установить в домах жителей Мурманской области более 14 тысяч «умных» счётчиков

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск планирует установить в следующем году 14240 «умных» счётчиков в 182 многоквартирных жилых домах, числе которых 44 МКД находятся в гарнизонах и ЗАТО области. Там пройдёт монтаж порядка 3,5 тысячи приборов учёта электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», устанавливаемые интеллектуальные счётчики «Атом-1» и «Атом-3» - продукты отечественного производства, которые позволяют автоматически передавать показания и параметры электросети конечному потребителю и энергосбытовой компании.

«Создание и внедрение собственных цифровых технологий и решений - один из наших важнейших приоритетов. Важно максимально снизить зависимость от импорта оборудования, от комплектующих, от программного обеспечения», - подчеркивает руководство «АтомЭнергоСбыта».

Первые установки «умных» счётчиков электроэнергии в Мурманской области начались в 2020 году. С тех пор такие приборы учёта появились практически во всех муниципальных образованиях, включая ЗАТО и военные гарнизоны.

«Цифровизация является одним из важнейших направлений в составе стратегии развития, нацпроектов и госпрограмм. Перевод процессов в цифровую форму позволяет не только повысить их эффективность и оптимизировать стоимость, но и определяет безопасность. Инструменты электронного учета снижают административные барьеры, экономят время клиентов. Устанавливаемые «умные» приборы учета электроэнергии делают жизнь клиентов гораздо проще. Инновации уже стали к нам ближе, и самостоятельная передача показаний прибором учета дистанционно для многих в нашем регионе – уже реальность. Мы продолжим работу по цифровизации этого направления», - отмечают в мурманском Филиале «АтомЭнергоСбыта».

На сегодняшний день в Заполярье установлено более 46 тысяч «умных» приборов учёта, в числе которых свыше 1,5 тысячи – общедомовые. Новые интеллектуальные приборы учёта позволяют потребителям забыть о ручной передаче показаний, а управляющим компаниям за счет повышения сбора показаний – снизить расход на содержание общедомовых нужд, тем самым высвободить дополнительные средства на текущий ремонт многоквартирных домов.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».