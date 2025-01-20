В 2024 году судебными приставами Мурманской области произведено более 4400 арестов имущества должников

В результате реализации имущества выручено порядка 98 млн рублей, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Соответственно, данная сумма получена взыскателями по исполнительным производствам, также взыскателям передано в счёт погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 39 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало недвижимое имущество, а именно нежилое помещение (офисное здание) 25493,2 кв. метров на Кольском проспекте в областном центре.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляла 4,2 млн рублей. Именно за столько была реализована на торгах залоговая квартира, расположенная в Первомайском округе Мурманска.

В рейтинге самого необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, фигурируют доли в уставных капиталах организаций, медицинское оборудование и рыболовные судна.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.