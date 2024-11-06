В 2024 году успешно решены 460 вопросов предпринимателей Мурманской области

Результаты работы инвестиционных уполномоченных в 2024 году рассмотрели вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Всего с начала года, как подчеркнул глава региона Андрей Чибис, специалисты провели 280 консультаций и помогли заполярным предпринимателям решить 460 различных вопросов.

Глава региона отметил лидеров рейтинга среди муниципалитетов. Так, в Терском районе специалистами была оказана помощь в открытии кафе в Умбе и в запуске аптеки в Варзуге. В Кировске решено 38 вопросов, среди которых оказание помощи в открытии швейного предприятия, десертной и хостела. В Североморске открыта студия йоги и введен в эксплуатацию гаражный комплекс.

«Благодарю инвеступолномоченных за активную работу. Предложил бы считать результаты работы не количеством проведенных консультаций, а количеством новых проектов, которые появились на территории области, а также решенных задач, обозначенных предпринимателями. Прошу это в дальнейшем учитывать, коллеги», – сказал губернатор.

О примерах эффективной работы инвеступолномоченных Мурманской области с предпринимателями подробно рассказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/