В 2024 году установлен рекорд по объёму грузоперевозок по Северному морскому пути

В госкорпорации «Росатом» подвели итоги грузопотока по Северному морскому пути за 2024 год: грузопоток составил 37 млн 893 тысячи 531,9 тонны. Это без малого 37,9 млн тонн, что превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн.

«Год 65-летия атомного ледокольного флота стал не только годом очередных рекордов в грузоперевозках. В январе мы заложили ледокол «Ленинград», в ноябре спустили на воду «Чукотку». Значимость обоих событий для страны подчеркивало участие Президента России Владимира Путина. Буквально за несколько дней до Нового года – был поднят флаг на ледоколе «Якутия». Ещё один важный для нас итог 2024 года – концепция «Большой Северный морской путь» получила поддержку руководства страны, эта концепция определит всю нашу дальнейшую работу в Арктике на ближайшие десятилетия. Нам предстоит создать новый транспортный коридор – от Калининграда до Владивостока со всей сопутствующей инфраструктурой и увязанностью с речными портами и железнодорожным транспортом», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как сообщает rosatomflot.ru, также в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов – 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам – более 3 млн тонн. Это почти в полтора раза больше, чем в 2023 году. В 2024 году выросла востребованность и безопасность маршрута СМП. Всего с начала года специалистами «ГлавСевморпути» было рассмотрено 1312 заявлений на плавание в акватории СМП и не было выдано ни одного отказа. Это рекордный показатель за всю историю действия разрешительного порядка плавания (до этого максимальное количество выданных за календарный год разрешений составляло 1228 единиц).

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ММП».