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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 11:30

В 2024 году в 11 домах Мурманска заменили водоподогреватели за счёт областного бюджета

Правительство Мурманской области продолжает дополнительно выделять средства на капитальный ремонт домов в регионе. Только в 2024 году из регионального бюджета было выделено 21,23 млн рублей на замену вышедших из строя водоподогревателей в многоквартирных домах Мурманска.

«К сожалению, не редкость, когда общедомовой бойлер выходит из строя, в полной мере отслужив положенный срок, и тогда жители многоквартирного дома остаются без горячей воды. У управляющих компаний денег на его замену, как правило, нет, и проблема может не решаться годами. Именно такая ситуация произошла в 14 многоквартирных домах Мурманска. На её решение из бюджета Мурманской области были выделены 21,23 млн рублей», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

За счёт субсидии были заменены водоподогреватели в 11 домах на проспекте Кольском, проездах Молодёжный и Тарана, улицах Капитана Орликовой, Дзержинского, Академика Книповича, Академика Павлова, Ломоносова, Капитана Буркова и Полярные Зори. Везде подрядчики демонтировали старые и установили новые современные водоподогреватели. Бойлеры введены в эксплуатацию.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, также работы по замене водоподогревателей за счёт субсидии из регионального бюджета продолжаются ещё в трёх домах на проспекте Кольском, улицах Академика Книповича и Старостина. Работы на этих объектах будут завершены в 2025 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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