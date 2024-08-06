В 2024 году в 579 многоквартирных домах Мурманской области проводится более 1900 видов ремонтных работ

Вчера в рамках оперативного совещания была рассмотрена реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в этом году предусмотрено более 1900 видов работ в 579 МКД Мурманской области. Часть из них предполагает двухлетний период выполнения. На эти цели направлено 9,2 млрд рублей, из которых 60% – 5,5 млрд рублей – из областного бюджета.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках программы реновации ЗАТО в этом году уже выполняется капитальный ремонт 69 крыш, 81 фасада, 10, подвалов, 27 фундаментов, 56 подъездов и 212 внутридомовых инженерных систем.

Также мы проведём работы по замене 79 единиц лифтового оборудования. Кроме того, рамках дополнительного финансирования из регионального бюджета предусмотрены капитальные ремонты 39 крыш, 44 фасадов, 3 фундаментов, 2 внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Также будет произведена замена 11 водоподогревателей и 64 индивидуальных тепловых пунктов в рамках перехода на закрытую систему горячего водоснабжения.

«Отдельная задача в рамках этого проекта – это проведение дополнительных капитальных ремонтов в Мурманске. Речь идёт о капитальном ремонте 37 фасадов и 29 кровель», – подвел итоги Андрей Чибис.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании правительства принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отместил, что в этом году запланирован масштабный комплекс ремонтных работ, которые затронут и военные гарнизоны, где долгое время не было обновлений коммунальной инфраструктуры. Спикер областной Думы подчеркнул, что позитивные изменения в наших населённых пунктах происходят ежегодно, и с каждым разом их масштаб увеличивается.

Подробнее о ходе работ доложила Юлия Барсукова – генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области».