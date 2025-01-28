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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 15:00

В 2024 году в медицинских организациях Мурманской области было открыто четыре новых направления диагностики и лечения

Внедрение в медицинских организациях региона новых направлений диагностики и лечения – один из ключевых блоков плана «На Севере – жить». В прошлые годы было открыто 14 направлений. В 2024 году – четыре новых направления.

«Надо отметить, что количество жизнеспасающих тромболитических терапий, которые проводят бригады скорой медицинской помощи, увеличилось более чем на 40%. В 2024 году на этапе скорой было выполнено 119 тромблизисов. На сегодняшний момент в особых случаях для принятия решения о проведении тромболитической терапии для пациентов с ишемическим инсультом с февраля прошлого года врачи ЦРБ имеют возможность получить онлайн телемедицинскую консультацию «у постели больного» от коллег из Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в рамках доклада на оперативном совещании.

С марта прошлого года начал работу центр диагностики и лечения критической ишемии нижних конечностей на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Врачами центра за 2024 год было осмотрено 309 пациентов, из них 189 госпитализировано, 66 пациентов прооперированы. Очередности на госпитализацию нет.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с апреля 2024 года на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра функционирует эндокринологическое отделение, где уже пролечено 1096 пациентов. Работает школа для пациентов с сахарным диабетом, в которой 2024 году прошли обучение 286 пациентов.

С июня на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина открыт кабинет, в котором пациенты, имеющие после оперативных вмешательств стомы, получают необходимую медицинскую помощь.

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