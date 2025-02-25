В 2024 году в МФЦ Мурманской области начали оказывать 30 новых государственных и иных услуг

Вчера во время оперативного совещания подвели итоги работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области. На сегодняшний день в регионе работают 26 отделений, предоставляется 217 услуг, охватывающих различные сферы жизни — от регистрации недвижимости до социальной поддержки.

«В 2024 году перед МФЦ стояла задача запустить 30 новых услуг, с которой они успешно справились. Среди них: выдача справок участникам СВО и членам их семей, информирование о налоговой задолженности через государственную информационную систему, а также услуги по оплате проезда для беременных женщин, инвалидов и участников СВО», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Всего за 2024 год через сеть МФЦ было оказано более 58 тысяч услуг. Также, глава региона отметил, что важным шагом в 2024 году стало внедрение проекта «Госключ», который позволяет гражданам получать усиленную квалифицированную электронную подпись прямо в МФЦ и подписывать через смартфоны юридически значимые документы, такие как договоры купли-продажи, заявления на кадастровый учет, регистрацию прав на недвижимость.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=9651