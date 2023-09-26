Диспетчерские службы Мурманской области переходят на круглосуточный режим работыВ 2024 году в Мурманске планируется открытие регионального отделения Центра «Воин»
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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 09:30

В 2024 году в Мурманске планируется открытие регионального отделения Центра «Воин»

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в 2024 году планирует расширить географию своего присутствия. Мурманская область станет ещё одной точкой на карте, где будет открыто региональное отделение организации. Договорённость об этом достигнута между губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и директором Центра «Воин» Николаем Языниным.

Правительство Мурманской области уделяет большое внимание формированию воспитательной среды для подрастающего поколения в духе патриотизма, а также подготовке молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 1 сентября в школах запущена региональная патриотическая программа «На Севере – жить!».

«Патриотизм – это, в первую очередь, любовь к Родине, это желание созидать. Именно поэтому мы уделяем патриотическому воспитанию такое большое внимание. Создаём общественные пространства, комнаты боевой славы, организовываем детские оздоровительные лагеря, активно развиваем проект «Парта героя» и создали Центр гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере – жить!». И в следующем году Мурманск одним из первых откроет двери нового филиала, который станет ещё одним местом встречи и общения небезразличных к судьбе нашей страны ребят. Настоящих патриотов. Это важно и это нужно. Мы сразу же поддержали предложение создать в регионе Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», и станем одними из первых регионов Арктической зоны России, кто запустит этот проект», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заполярье станет вторым субъектом АЗРФ присутствия Центра «Воин». В мае одно из 12 региональных отделений организации было открыто в ЯНАО.

«Мурманская область – регион, имеющий важное стратегическое значение для Арктической зоны Российской Федерации и страны в целом. Здесь базируется Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот. Мы надеемся, что столица Заполярья станет одной из первых территорий, где в будущем году откроются наши новые отделения. Под северным сиянием Арктики мы и правительство Мурманской области объединим усилия по воспитанию молодого поколения патриотов», – сказал директор Центра «Воин» Николай Язынин.

Торжественное открытие 12 региональных отделений центра состоялось 11 мая 2023 года. По итогам работы 96% курсантов положительно оценили подготовку в Центре военно-спортивной подготовки «Воин». При этом нет ни одного отзыва ни от детей, ни от родителей с оценкой «неуд». Об этом ранее сообщал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он также отметил, что регионы активно подают заявки на открытие у себя отделений Центра «Воин».

В числе задач центра – подготовить молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных Силах страны, укрепить их физически и морально. В первом наборе проходят обучение свыше трех тысяч человек. За три месяца ребята получат навыки, которые пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни – азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА. При работе с молодёжью используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.

Другая задача – это подготовка граждан в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающих в запасе. Центр «Воин» должен помочь им восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дать новые знания военно-технических особенностей СВО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, уникальная особенность центра – профессиональный инструкторский состав и современные программы обучения. Ведут занятия специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, Молодёжном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России. Свои навыки инструкторы будут оттачивать в период командировок в зоне СВО.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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