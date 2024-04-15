В 2024 году в Мурманске снесут 30 аварийных домов

В Мурманской области продолжаются работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области, по поручению губернатора в регионе производится снос аварийных домов. В 2024 году масштабные работы пройдут в Мурманске.

К демонтажу в 2024 году предусмотрено 30 аварийных домов. Это беспрецедентное количество – всего за последние 5 лет в Мурманске снесли 28 домов.

В Ленинском округе снесут 6 таких домов в районе улиц Мохнаткина Пахта, Халтурина, Анатолия Бредова, Загородная и Капустина, 6-й Комсомольской Батареи, в Первомайском – 16 домов в районе Жилстроя и улиц Первомайская и Пригородная, Бондарной, Абрам-Мыс, а ещё 8 – в Октябрьском округе в районе Больничного городка и улиц Карла Либкнехта и Профсоюзов.

Важно отметить, что снос домов, признанных аварийными, возможен после полного расселения граждан из аварийного жилфонда. Всего из предполагаемых к сносу домов полностью расселено 16, в стадии расселения – ещё 14 домов. Так, в 2024 году приступят к расселению ещё двух домов в центре города, расположенных на улице Русанова.

«Снос аварийных домов позволит не только облагородить улицы нашего региона, но и обезопасить граждан, в том числе детей, нередко забирающихся в такие объекты», – пояснил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, мероприятия по расселению проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», являющегося частью нацпроекта «Жиль и городская среда».

Расселение жителей аварийных домов производится путём предоставления им жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья, в отремонтированном маневренном фонде или выплаты выкупной стоимости.

Всего с 2019 года с учётом реализации собственных мероприятий субъекта в Мурманской области были расселены аварийные дома площадью 79,98 тысячи кв. метров и 4199 человек. В 2024 году планируется расселить ещё порядка 900 человек.