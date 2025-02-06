В 2024 году в мурманском «Экотехнопарке» отправили на переработку почти 985 тонн вторсырья

За 2024 год в «Экотехнопарке» Мурманской области отправили на специализированные предприятия для глубокой переработки 985 тонн вторичных ресурсов. Этот показатель превысил прошлогодний на 270 тонн.

В структуре востребованных у переработчиков вторичных ресурсов традиционно лидирует ПЭТ микс – за 12 месяцев отобрано 323 тонны пластика. Затем следует макулатура с общим весом в объёме сортировки 241 тонна. На третьем месте находится стекло, которое по итогам года потеснило алюминий, с показателем 155 тонн.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. Все отобранные объёмы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключённым между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных материальных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».