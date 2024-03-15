В 2024 году в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали почти 147 тонн вторсырья

С начала года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твердых коммунальных отходов отобрали 147 тонн вторичных материальных ресурсов. Это на 11% больше, чем за январь-февраль прошлого года. Более 80% отсортированных в 2024 году ТКО уже направили на реализацию.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в структуре вторичных ресурсов традиционно лидирует ПЭТ микс – за 2 месяца отобрано 68 тонн пластика. Затем следует картон с общим весом в объеме сортировки чуть более 40 тонн. На третьем месте находится алюминий с показателем почти 14 тонн.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. Отобранные объёмы вторсырья направляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных материальных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

В 2023 году в регионе открылся пункт приема вторичных ресурсов «Вторматик», в котором жители Заполярья за вознаграждение могут сдавать их, что должно снизить объем отходов, поступающих на полигон. Перечень принимаемых вторичных ресурсов, правила их подготовки к сдаче, а также актуальные расценки размещены на сайте http://vtormatik.ru/ в разделе «Мурманская область».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».