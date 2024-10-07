В 2024 году в Мурманской области капитально отремонтировано более 46 тысяч квадратных метров дорог. Это в 9 раз больше объёмов 2023 года

Сегодня в рамках оперативного совещания рассмотрели ход дорожной кампании в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что работы проводятся в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги» и стратегического плана «На Севере – жить».

«В 2024 году мы капитально ремонтируем более 46 тысяч квадратных метров дорог. Это в 9 раз больше объёмов 2023 года. Выполнено в 2,5 раза больше работ по освещению дорог. В 4 раза больше ремонтов на мостовых сооружениях, по сравнению с тремя предыдущими годами: 2021-2023», – сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что в муниципалитетах дорожная кампания завершена на 90% объектов – это 131 улица. 88 из них были выполнены опережающими темпами.

В городе-герое Мурманске на 2024 год был запланирован ремонт 30 объектов – улиц, тротуаров и перекрестков, и 27 участков улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Последние завершены на 100%. 15 участков также отремонтированы опережающими темпами.

Также в рамках президентского нацпроекта в этом году завершили работы на автодороге Умба-Кандалакша. Работы на дорогах Кола-Мурмаши, Кандалакша-Полярные Зори находятся в стадии завершения, приводится в норматив 4 моста.

«Отдельное направление работ, которому мы уделяем особое внимание – это ремонт дорог в рамках реновации ЗАТО. В этом году работы проводились в Кандалакшском районе, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и ЗАТО город Заозерск. На 9 участках работы уже завершены и ещё на 10 находятся в работе в рамках сроков, обозначенных контрактами», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее о ходе работ рассказала глава регионального минтранса Юлия Полиэктова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28579&page=2