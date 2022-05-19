В 2024 году в Мурманской области начнётся переработка автомобильных покрышек

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков с рабочим визитом посетил территорию «Экотехнопарка», где продолжается строительство производственного комплекса по переработке автомобильных покрышек.

Проект реализуется по поручению губернатора Мурманской области за счёт собственных средств АО «Ситиматик». Строительство предполагает этапность, с полным завершением в 2024 году.

Оборудование для получения резиновой крошки и дальнейшего производства резиновых покрытий уже приобретено. Монтаж запланирован на ближайшее время, сразу после установки ангара.

«Реализация проекта идёт в соответствии с обозначенными сроками и совсем скоро в регионе появится первое производство, которое решит сразу две задачи: утилизация шин плюс эффективное использование полученной резины без вреда экологии», – отметил Алексей Лыженков.

Как подчеркнула директор Мурманского филиала АО «Ситиматик» Ирина Жученко, резиновая крошка является товарным продуктом, однако организацией принято решение использовать эту крошку для нужд Мурманской области при благоустройстве общественных пространств, строительстве детских и спортивных площадок.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, производственный комплекс представляет собой линию по переработке шин в крошку с дальнейшим производством из неё резиновых покрытий.

Так, шины с места хранения будут поступать на участок первичной подготовки, где после удаления внутреннего кольца, металлического корда и расшиповки, ее порежут на части. Далее разрезанные части шин поступят на линию дробления в крошку, а затем в производство плитки. Таким образом, в результате переработки шины образуется: резиновая крошка различных фракций (80-85%), направляемая для производства резинотехнические изделия, металлокорд (10-12%) реализуемый в качестве металлолома, текстиль и внутреннее кольцо (3%).

Резиновая плитка будет производиться путем смешивания резиной крошки с пигментом и клеем в специальном «миксере» с последующим спеканием в формах размером 500х500 и толщиной 40 мм.