Предновогодний ажиотаж на мурманском рынке труда: кого ищут работодателиКольская АЭС достигла рекордной нагрузки в 1900 МВт за всё время эксплуатации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.24 10:00

В 2024 году в Мурманской области отремонтировано более 38 км региональных дорог

В этом году на региональных дорогах Мурманской области проводились масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры как в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, благодаря нацпроекту на автодорогах Кола – Мурмаши с подъездами и Кандалакша – Полярные Зори проведены капитальные ремонты, а на автодороге Умба – Кандалакша отремонтировано участков больше, чем было запланировано – это стало возможно благодаря сложившейся экономии по результатам торгов. Всего отремонтировано 15,3 км.

На 31 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС установлен автоматический пункт весогабаритного контроля для оперативного круглосуточного измерения весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств.

Благодаря плану «На Севере – жить» отремонтировано более 20 км региональных дорог Никель – Виртаниеми и Апатиты – Залесье, а также участки на автоподъездах к железнодорожной станции Луостари и к селу Ура-Губа, общей протяжённостью 3 км.

На автодороге Апатиты – Тик-Губа завершили устройство недостающего остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. На объездной автомобильной дороге города Североморска установили новый светофорный объект, техническое присоединение которого сетевая компания выполнит до конца года.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на наиболее опасных участках автодорог Североморск – Североморск-3, Заполярный – Сальмиярви, Кировск – Коашва, Умба – Кандалакша и автоподъезд к Оленегорску подрядные организации обновили порядка пяти тысяч пог.метров дорожных ограждений барьерного типа.

На региональных дорогах, где была необходимость, были установлены недостающие дорожные знаки.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в октябре 2024 года увеличилась на 12,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика