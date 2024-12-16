В 2024 году в Мурманской области отремонтировано более 38 км региональных дорог

В этом году на региональных дорогах Мурманской области проводились масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры как в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, благодаря нацпроекту на автодорогах Кола – Мурмаши с подъездами и Кандалакша – Полярные Зори проведены капитальные ремонты, а на автодороге Умба – Кандалакша отремонтировано участков больше, чем было запланировано – это стало возможно благодаря сложившейся экономии по результатам торгов. Всего отремонтировано 15,3 км.

На 31 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС установлен автоматический пункт весогабаритного контроля для оперативного круглосуточного измерения весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств.

Благодаря плану «На Севере – жить» отремонтировано более 20 км региональных дорог Никель – Виртаниеми и Апатиты – Залесье, а также участки на автоподъездах к железнодорожной станции Луостари и к селу Ура-Губа, общей протяжённостью 3 км.

На автодороге Апатиты – Тик-Губа завершили устройство недостающего остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. На объездной автомобильной дороге города Североморска установили новый светофорный объект, техническое присоединение которого сетевая компания выполнит до конца года.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на наиболее опасных участках автодорог Североморск – Североморск-3, Заполярный – Сальмиярви, Кировск – Коашва, Умба – Кандалакша и автоподъезд к Оленегорску подрядные организации обновили порядка пяти тысяч пог.метров дорожных ограждений барьерного типа.

На региональных дорогах, где была необходимость, были установлены недостающие дорожные знаки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/