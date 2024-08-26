В 2024 году в Мурманской области планируется запустить 33 новых пространства сети «СОПКИ»

Одной из тем основной повестки оперативного совещания в региональном правительстве стала реализация молодёжной политики в Мурманской области. В частности, на обсуждение были вынесены итоги запуска новых пространств сети «СОПКИ». Проект реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«В планах на 2024 год запустить 33 новых объекта, в числе которых молодёжные, семейные и спортивные «СОПКИ». Тем самым мы увеличим количество «СОПОК», где молодёжь сможет проводить время с пользой, до 87», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что самая масштабная работа ведётся в части реализации проекта «СОПКИ.СПОРТ». В Мурманской области с 2022 года созданы и функционируют 17 молодёжных спортивных пространств. В текущем году будет создано ещё 21 новое пространство во всех крупных населённых пунктах.

Подробный график запуска озвучила в докладе министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«В 2024 году будут запущены четыре новых пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске-2, Печенге, Алакуртти и Заполярном. Два последних пространства уже открыты. А на старте работы «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Заполярном я присутствовал лично. Важно, что для наших семей «СОПКИ» станут не только местом для досуга. Посетители «СОПОК», в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить здесь консультации различных специалистов – психологов, работников соцзащиты и других. И здесь я прошу сотрудников тонко и чётко отслеживать запросы семей, составлять график исходя из их потребностей, а также привлекать к работе специалистов, которые могут оказать поддержку всем членам семей участников СВО», – отметил губернатор.

Подробнее о работе пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» доложила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Помимо этого, ещё 8 пространств «СОПКИ» планируется открыть для молодёжи в Североморске-3, в населённом пункте 27 километр, в Алакуртти, Печенге и Мурманске. О каждом пространстве подробно рассказала председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/