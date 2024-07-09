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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 13:00

В 2024 году в Мурманской области по программе «На Севере – твой проект» отремонтируют 261 подъезд

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области был рассмотрен вопрос о текущем ремонте подъездов многоквартирных домов и работе управляющих компаний в регионе.

Ремонт подъездов является одним из направлений стратегического плана «На Севере – жить». Как сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, за последние пять лет управляющие организации региона в 7 раз нарастили темп работы по ремонту подъездов. Всего к концу 2023 года было отремонтировано 5163 подъезда, в том числе в рамках инициированной губернатором программы «На Севере – твой проект».

«Это 25% всех подъездов региона. В них проживает порядка 170 тысяч человек. В этом году планируем отремонтировать ещё 1450 подъездов. За истекший период 2024 года уже отремонтирован 491 подъезд на общую сумму 210 миллионов рублей», – отметила Оксана Демченко. Таким образом, общее количество отремонтированных с 2019 года подъездов к концу 2024 года составит 6613 или почти треть от общего количества подъездов в Мурманской области.

За первое полугодие 2024 года силами управляющих организаций выполнены работы по ремонту в 491 подъезде на общую сумму более 210 млн рублей. В качестве успешной следует отметить работу по ремонту подъездов в Мурманске, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, Апатитах, Мончегорске, Терском районе.

«Контроль за работой управляющих организаций является одним из основных направлений деятельности Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Так, за первое полугодие 2024 года сотрудниками Министерства государственного жилищного и строительного надзора в том числе по обращениям жителей проведено 572 проверки», – отметила исполняющая обязанности министра государственного жилищного и строительного надзора Элина Акулова.

В результате управляющими и обслуживающими организациями региона выполнены локальный ремонт кровель в 215 домах, локальный ремонт межпанельных швов в 127 домах, замена участков розливов, стояковых трубопроводов инженерных систем водоснабжения и водоотведения в 260 домах, ремонт подъездов – в 98 домах, а также ямочный ремонт придомовых территорий 26 домов, а до конца текущего года планируется выполнить работы по ямочному ремонту на придомовых территориях еще 89 домов.

«Пользуясь случаем напоминаю жителям региона о том, что у нас уже стартовал сбор предложений в программу «На Севере – твой проект» на следующий сезон. Поэтому я призываю всех принять в этом активное участие, имея в виду, что это является реальным инструментом к решению тех насущных проблем, которые точно всех волнуют», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, первый вице-губернатор акцентировала внимание на работу управляющих организаций, которые неравнодушно относятся к своему делу и жителям тех домов, которые находятся под их управлением.

«Давайте сделаем так, чтобы вот таких примеров нестандартной работы среди управляющих организаций стало как можно больше, и я все наши УК призываю к такому подходу», – подытожила первый заместитель губернатора Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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