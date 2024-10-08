В 2024 году в Мурманской области ремонтируется в 4 раза больше мостовых сооружений, чем за три предыдущих года

В этом году в Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были запланированы работы на 5 участках региональных автодорог и на 4 искусственных сооружениях.

В Кандалакшском районе опережающими темпами завершены работы по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша. Благодаря сложившейся экономии по результатам торгов дорожникам удалось отремонтировать дополнительный участок дороги к запланированным ранее. На всех участках дороги выполнены работы по замене выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия с планировкой обочин и поперечных уклонов, заменено барьерное ограждение, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами.

На автодорогах Кола-Мурмаши и Кандалакша-Полярные Зори капитальные ремонты близки к завершению. Общее выполнение более 80%.

На 31 км автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС начались работы по монтажу оборудования для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Автоматический пункт весогабаритного контроля будет выполнять оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств. Кроме того, АПВГК сможет выявлять транспортные средства, которые двигаются с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, а также их категорию и производить фотофиксацию.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются реконструкции мостовых сооружений через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» и через реку Канентьявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Также мостовики ремонтируют путепровод через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты. Работы будут выполняться в два этапа с технологическим перерывом, срок исполнения контракта – 2025 год.

На мостовом переходе через Кольский залив дорожные работы продолжаются, но с опозданием. В строительный сезон подрядчику не была своевременно осуществлена поставка металлоконструкций в виде деформационных швов и барьерного ограждения, что повлияло на динамику производства работ. Фактически металлоконструкции поступили подрядчику в середине сентября 2024, в то время как заказаны были еще в мае 2024.

Отсутствие деформационных швов не позволило начать работы по их демонтажу, а также по фрезерованию и замене асфальтобетонного покрытия, поскольку это повлекло бы опасность разрушения объекта транспортной инфраструктуры и угрозу безопасности дорожного движения. Равным образом это также повлияло на срок выполнения работ по укладе асфальта, поскольку такие работы проводятся последовательно.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на автоподъезде к селу Териберка продолжаются работы по реконструкции (км 10 – 20 км) и капитальному ремонту (км 20 – км 35). Изменения в графике работ на объектах возникли по нескольким причинам. Был произведен поздний выход подрядной организации из технологического перерыва в связи с погодными условиями. Согласно контрактам, выход на объекты стройки были запланированы с 1 апреля, однако, из-за позднего наступления благоприятных условий (в связи с метелями и отсутствием видимости проезд закрывался до конца мая), подрядчик смог приступить к работам только 1 июня, что сдвинуло график выполнения работ на 2 месяца.

Кроме того, в процессе строительно-монтажных работ в 2 раза увеличились объёмы по буровзрывным работам, также в 6 раз увеличились объёмы по выторфовке болота под существующей дорогой, установлены две дополнительные водопропускные трубы, что потребовало разработку котлована. В 4 раза увеличились объёмы работ по переносу линий электропередач и устройству новых опор.

Указанные обстоятельства не позволили подрядчику соблюсти график производства работ, в связи с чем планируется продление срока завершения строительно-монтажных работ на 2025 год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/